РИАМО - 6 сен. За январь-июнь этого года инвесторы вложили 1,4 трлн рублей в экономику столицы, это на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во втором квартале этого года инвестиции в столичную экономику увеличились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 852,9 млрд рублей», - добавил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за первые 6 месяцев текущего года доля внебюджетных инвестиций в городе составила 77%. Больше всего средств было вложено в машины и оборудование. Еще 30,9% - в недвижимость и благоустройство земель.

Кроме того, в создание объектов индивидуальной собственности было инвестировано 14,2% и на строительство жилья - 13,4%.

Развитию столичных предприятий и инвестиционной активности помогает Адресная инвестиционная программа, объем которой на 2021-2023 годы составил 1,9 трлн рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в мегаполисе за 10 лет вырос в сопоставимых ценах в 2,7 раза.