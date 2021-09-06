РИАМО - 6 сен. Реставраторы приведут в порядок фасады дома с антресолями на Старой Басманной улице в центре Москвы, который является памятником культуры федерального значения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Исторические фасады были уникальны, их убранство всегда привлекало внимание горожан. Однако время не пощадило облик памятника, сейчас он нуждается в реставрации. На стенах заметны трещины, деформирована штукатурка, есть сколы, намокшие участки, дефекты и выбоины», - отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в ходе реставрации дома особое внимание уделят воссозданию лепного декора, фасадам вернут исторический облик XIX века.

Кроме того, специалисты отреставрируют крыльцо, лестницы и кровлю здания, установят новые деревянные оконные рамы и двери, частично заменят инженерные системы и обновят гидроизоляцию.

Дом с антресолями известен с XVIII века. В разное время он принадлежал купцу Ивану Рыбинскому, князю Петру Голицыну, персидскому подданному Аджи-Мамеду Усейн ага Аминезарба. В советское время он использовался как коммунальное жилье, конторские помещения.