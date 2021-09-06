РИАМО - 6 сен. Более 200 бесплатных познавательных экскурсий проведут в Москве ко Дню туризма, они будут проходить с 25 по 27 сентября, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Присоединиться к прогулкам может любой желающий. Нужно только зарегистрироваться на сайте проекта до 23 сентября включительно.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, похожую по масштабам программу в мегаполисе представили в феврале прошлого года, которая была придумана в честь Дня гида.

«За 3 дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тыс. человек. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок — свыше 200», — сказала Сергунина.

Глава городского комитета по туризму Екатерина Проничева рассказала, что в первый раз участниками проекта стали организаторы речных экскурсий, автобусные экскурсионные агентства и семейно-образовательный центр «Городская ферма» на ВДНХ.

«Познавательные прогулки по Москве — хорошая возможность расширить представления о городе, открыть новые места и получить яркие впечатления», — добавила она.

Москвичам предоставили большой выбор мероприятий. К примеру, есть экскурсия «В лабиринтах старой Москвы». Ее создали для тех, кто любит историю старинную архитектуру. Маршрут пройдет по Славянской площади, улице Покровке, Колпачному, Хохловскому и другим переулкам в центре мегаполиса.

Экскурсанты увидят палаты бояр Романовых, пышные купеческие усадьбы, костелы и православные храмы.

Для тех, кто не хотел бы много ходить, подготовили подготовили «Экскурсию на самокатах», участники которой узнают о подвигах героев Второй мировой войны.

Маршрут начнется возле памятника Герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Полетаеву, далее экскурсанты сделают остановку на улице Шумилова, названной в честь Героя Советского Союза, генерал-полковника и участника Курской битвы.

Завершится прогулка возле фонтана «Музыка славы» у станции метро «Кузьминки».