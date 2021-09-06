РИАМО - 6 сен. Новые партнеры присоединились к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», рассчитанной на москвичей - участников онлайн-голосования на предстоящих выборах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться и в период с 17 по 19 сентября принять участие в онлайн-голосовании на выборах. Москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Победители акции получат 10, 25, 50 или 100 тыс. баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллы можно будет обменять на покупки у партнеров программы или пожертвовать на благотворительность.

В частности, баллами можно будет оплатить покупки в магазинах одежды, косметики, спортивных товаров. Также победители смогут потратить призовые баллы на просмотр фильмов и сериалов, оплату связи, покупку бытовой техники.

«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы>>