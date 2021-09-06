РИАМО - 6 сен. Московская область вошла в тройку лидеров в России по значению индекса рынка труда по итогам 2020 года. Соответствующий рейтинг составили аналитики РИА Новости.

Рейтинг позволяет комплексно оценить ситуацию на рынке труда в регионах РФ, в том числе определить уровень занятости и привлекательность региона для потенциального работника. Индекс рассчитывался на основе 8 показателей, среди которых уровень зарплат и занятости, условия труда, емкость рынка труда.

Первую тройку рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Как отметили исследователи, в этих субъектах РФ наблюдается большая емкость рынка труда, высокие зарплаты и низкий уровень безработицы.

Замкнули рейтинговую таблицу Чечня, Тыва и Ингушетия. В этих регионах отмечены низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что развитие экономики и создание рабочих мест для жителей имеет очень важное значение для региона. Подмосковные власти создают необходимые условия для прихода инвесторов и запуска современных производств.