РИАМО - 6 сен. Регистрация на онлайн-голосование на предстоящих выборах завершится в столице 13 сентября в 23:59, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Для того, чтобы подать заявку на участие в голосовании, необходимо быть старше 18 лет и иметь постоянную регистрацию в Москве.

Для подачи заявления надо ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете. Все заявления будут сопоставляться с реестром избирателей в ЦИК России.

Кроме того, за несколько дней до начала мероприятия участникам придет уведомление о включении в список участников электронного голосования.

Среди избирателей также будут разыграны однокомнатная квартира в Москве и автомобиль в рамках программы «Миллион призов».

Участники онлайн‑голосования в Москве получат баллы для пополнения «Тройки»>>