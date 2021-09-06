РИАМО - 6 сен. Теперь транспортную карту «Тройка» можно пополнить через Госуслуги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы воспользоваться удаленным пополнением, необходимо зачислить не менее 100 рублей и приложить карту к желтом валидатору.

Пополненить карту теперь можно благодаря онлайн-оплате, и человек может заранее подготовиться к поездке, не тратив время на то, чтобы пополнить «Тройку» в кассе или билетном автомате.

Сервис «Пополнение карты «Тройка» доступен авторизованным пользователям в разделе «Услуги». Оплата происходит с помощью банковской карты или через Apple Pay.

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