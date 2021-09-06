РИАМО - 6 сен. С 7 по 11 сентября в столичных парках все желающие смогут придумать сценарий собственного фильма, пройти уроки иностранного языка и составить романтический маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Парки города, подведомственные департаменту культуры Москвы, подготовили лекции, экскурсии и мастер-классы. Они пройдут с 7 по 11 сентября.

Например, в парке искусств «Музеон» в 19:00 расскажут о драматургии в документальном кино и научат правильно подбирать героев и истории для своей картины. На входе на площадку необходимо предъявить справку с результатами ПЦР-теста на Covid-19 или QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации.

В социальных сетях парка «Северное Тушино» ежедневно с 7 по 13 сентября будут публиковать живописное видео с прогулками. А 9 сентября пройдет демонстрация подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец».

Подтянуть русский язык поможет специальный дайджест в аккаунте Таганского парка. Парк «Фили» поможет выбрать наиболее романтичное место для свидания и проведет танцевальный мастер-класс, а в Парке Горького состоятся занятие по английскому языку.

Кроме того, на онлайн-экскурсии по Российскому музею леса в усадьбе Воронцово познакомят с историей лесного хозяйства России, музей-усадьба «Кусково» организует виртуальную выставку «Московский Кремль в керамике».