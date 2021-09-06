РИАМО - 6 сен. Загруженность московских дорог составляет 5 баллов из 10 возможных, вечером ожидаются 7-балльные пробки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормальное движение наблюдается на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском и Рублевском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Дмитровском шоссе.