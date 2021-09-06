РИАМО - 6 сен. Минувшей ночью на востоке Подмосковья похолодало до минус 0,5 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В эту ночь в восточной части Подмосковья наблюдались заморозки до минус 0,3-0,5 градуса», - сказала Позднякова.

По ее словам, в середине этой недели средние ночные температуры будут составлять около плюс 10 градусов.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram, в ночь на понедельник в подмосковных Черустях температура упала до -0,2 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что 6 сентября может стать самым холодным днем в столичном регионе на этой неделе.

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