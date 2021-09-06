РИАМО - 6 сен. В павильоне №55 на ВДНХ 11 сентября планирует провести первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт», а также на выставки ожидается шоу доронов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В турнире по беспилотной авиации будут участвовать 16 команд, состоящих из 90 студентов колледжей и вузов, а еще учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет предложенные испытания, в апреле следящего года пригласят на всероссийские соревнования.

«Беспилотная авиация — это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи», — отметила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в столичных детских технопарках работает программа «Беспилотные летательные аппараты». После технопарка развиваться как специалист можно в колледжах, вузах и на других площадках мегаполиса.

«Предстоящий чемпионат — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки», - подчеркнула Сергунина.

Первый этап турнира - «Фастфлайт». В рамках него ребятам нужно будет собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Затем данный аппарат должен совершить управляемый полет. С помощью дрона команды должны перевезти груз на подвеске по нескольким точкам.

Второй этап — «Рой». Команды будут настраивать программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете участники должны выстроить в многомерные геометрические фигуры.

Посетить турнир могут все желающие— для этого следует зарегистрироваться по ссылке. Открытие запланировано на 11:00. Интерактивные площадки начнут работать с 11:30.

Зрителей чемпионата регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00-12:45, 13:30-14:45, 15:00-16:15, 16:30-17:30. Наблюдать за соревнованиями можно будет онлайн.

Гости смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета, а еще совершить «полет» на тренажере-симуляторе.

На интерактивных площадках состоятся мастер-классы по авиамоделированию, где желающие от 6 лет смогут научиться строить самолет-планер.

Завершится праздничный день на ВДНХ зрелищным шоу дронов.