РИАМО - 6 сен. Почти 3 млн раз столичные врачи оценили состояние больных с коронавирусной инфекцией с помощью цифрового сервиса «Ньюс2». Сервис позволяет определить группу риска, в которой находится пациент, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ньюс2» оказался крайне востребованным — с его помощью было получено 2,8 млн интегральных оценок состояния пациента. При этом важно, что финальное решение о тактике лечения всегда принимает врач, а цифровой сервис только помогает ему», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис был придуман для того, чтобы сократить время постановки диагноза в условиях пандемии. Программа основана на международном методе оценки риска ухудшения состояния пациента по шкале NEWS2.

Чтобы воспользоваться сервисом, врачу достаточно просканировать QR-код на браслете пациента, после чего занести в анкету следующие показатели: частота сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температура тела, частота дыхания.

Результат оценки отображается в баллах, их сумма формирует интегральную оценку — группу риска, в которой находится пациент на данный момент.

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