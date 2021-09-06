РИАМО - 6 сен. В понедельник в столичном регионе будет облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха составит 14 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве будет не теплее 10-12 градусов, в Подмосковье - 9-14 градусов. Ветер ожидается западный со скоростью 5-10 м/с. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Как отметили специалисты, людям, реагирующим на изменения погоды, рекомендуется проводить профилактические оздоровительные процедуры.

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