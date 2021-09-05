РИАМО - 5 сен. В Москве на Красной площади проходят заключительные выступления XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», передает корреспондент РИАМО.

В заключительный день фестиваля концерт на Красной площади в центре столицы открыл Президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ. Также впервые в центре Москвы выступил военный оркестр из Греции «Тесей». Музыканты представили историческую сцену освобождения Греции от Османской империи, восстание началось в 1821 году.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ исполнил попурри из песен «Лучший город земли», «Не надо печалится» и других известных композиций. Под песни Московского казачьего хора на площадь выехали всадники Кремлевской школы верховой езды.

Фестиваль «Спасская башня» прошел в столице с 27 августа по 5 сентября. В этом году тема фестиваля «Время, музыка и мир». Самому молодому участнику мероприятия - 15 лет, а самому старшему - 80.

Выступления военных оркестров из разных стран можно было увидеть не только на Красной площади, но и в парках, садах, на многочисленных концертных площадках в Москве и Подмосковье.