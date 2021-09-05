РИАМО - 5 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 47 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 8 рейсов, 5 отменили. В Домодедове 17 рейсов задержаны, 11 отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, отмен нет.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживается 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.