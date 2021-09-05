РИАМО - 5 сен. На Зеленоградской улице в Москве планируют возвести детскую поликлинику на 320 посещений в смену, документация по объекту уже согласована, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В поликлинике разместятся профилактическое, рентгенодиагностическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей-специалистов, а также отделения функциональной диагностики и физиотерапии», — перечислил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На первом этаже будет создан вестибюль с зоной ожидания, колясочной, помещением охраны. Еще тут размесятся зона приема анализов, выдачи справок и направлений, административные помещения.

На втором этаже будут созданы педиатрическое отделение, кабинет здорового ребенка, зона профилактики, кабинет выдачи больничных листов и картохранилище. На третьем этаже – помещения для врачей-специалистов, отделение лучевой диагностики, зона функциональной диагностики, блок реабилитации, конференц-зал.

На прилегающей к поликлинике территории появятся открытые парковки, площадки для игр и отдыха. Также рабочие установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

До конца 2023 года в мегаполисе запланировано возвести свыше 70 объектов здравоохранения за счет средств Москвы и инвесторов.