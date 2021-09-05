РИАМО - 5 сен. На территории Дворца спорта «Борисоглебский» в Раменском прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Мария» на призы олимпийской чемпионки Марии Толкачевой. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, которые имеют спортивную квалификацию не ниже III юношеского разряда.

Художественная гимнастика является базовым видом спорта для Подмосковья: в 45 государственных и муниципальных учреждениях под руководством 139 тренеров готовят 5258 спортсменов.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что благодаря энтузиастам турнир проходит в пятый раз.

«Огромное количество юных гимнасток стремятся сюда попасть. 23 субъекта Российской Федерации представили 400 спортсменок. Мероприятие уже включено в календарь всероссийских мероприятий», - сказал министр.

Он добавил, что Толкачева для многих гимнасток является примером для подражания.

По его словам, в городских округах Жуковский и Раменский есть отличная тренерская школа и созданы хорошие условия для подготовки спортсменов.