РИАМО - 5 сен. Российская сборная стала четвертой в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Спортсмены из РФ завоевали на турнире 118 наград — 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Первое место у команды Китая, вторыми стали спортсмены из Великобритании, на третьем месте – США.

Отечественная сборная смогла повторить свой лучший результат по числу золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом на летней Паралимпиаде-2012 были 36 золотых медалей.

Летние Паралимпийские игры прошли с 24 августа по 5 сентября в столице Японии.