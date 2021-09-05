РИАМО - 5 сен. В столице молодой человек сделал предложение девушке с помощью надписи на экране Смоленского метромоста, такого до него еще не делали, сообщает Газета.ru.

История началась с чат-бота Дептранса Москвы, где мужчина рассказал, что метромост — особое место для него и его девушки. Он хотел бы сделать предложение с помощью надписи на экране моста.

В столичном Дептрансе с радостью решили помочь влюбленному горожанину.

Молодоженами стали Артур и Екатерина, их возраст и род деятельности не уточняются.