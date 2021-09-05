РИАМО - 5 сен. На улице Митинской в столице КамАЗ не притормозил перед пешеходным переходом и сбил женщину с коляской, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Женщина с маленьким ребенком в коляске переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Водитель легковой машины остановился в правом ряду, а водитель грузовика продолжил движение и сбил пешеходов.

Маму с 2-месячной девочкой доставили в больницу. Предварительно у женщины диагностировали перелом бедра, у ребенка – сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии, они работают на месте ЧП.

Столичным водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах и перед пешеходными переходами, особенно, если другие машины начинают притормаживать.