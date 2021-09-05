РИАМО - 5 сен. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны. Об этом сообщает Газета.ru.

Глава государства уточнил, что на сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одним из ключевых секторов экономики страны, в отрасли есть замечательные, проверенные временем трудовые традиции.

«Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых — разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами», - отметил Путин.

Он добавил, что в воскресенье свой профессиональный праздник отмечают геологи, буровики, инженеры, технологи, а также все, кто связал свою жизнь с нефтегазовым комплексом и беззаветно предан делу.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника) отмечают в России каждый год в первое воскресенье сентября.