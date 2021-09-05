РИАМО - 5 сен. В России упростят возврат денег жертвам мошенников, Минфин страны поможет ЦБ и МВД быстрее реагировать на сообщения о преступлениях, сообщают «Известия».

На данный момент расследование таких дел может тянуться месяцами, а за это время украденные средства бесследно исчезают. Однако была придумана новая схема.

Как отметил замминистра финансов страны Алексей Моисеев, новый механизм позволит упростить взаимодействие между ЦБ, финансовыми организациями и МВД, чтобы быстрее реагировать на информацию о преступлении и «тормозить» деньги, пока их не успели вывести.

«Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий», — сказал он.

Как отметили в Генпрокуратуре, каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счета.

В прошлом году телефонные мошенники украли у россиян 66 млрд рублей. В общей сложности онлайн-мошенники за год похитили более 150 млрд рублей.

Источник издания в правоохранительных органах утверждает, что в более чем в 90% случаев украденные средства вернуть не удается.