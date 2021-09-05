РИАМО - 5 сен. Специалисты Роспотребназдора проводят оценку фактического рациона школьников с помощью опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В 2019 году исследование стартовало в 5 пилотных регионах и было апробировано в 2,8 тыс. школах. В 2020 году территория исследования школьного питания расширилась и охватила 24 региона страны, всего проверили 5083 школы.

В текущем году планируется провести исследование в 49 российских регионах. Полученные данные востребованы и используются для улучшения системы школьного питания.

На регулярной основе проводятся всероссийские горячие линии по вопросам питания в школах, на которых сотрудники Роспотребнадзора дают разъяснения по организации горячего питания для школьников, рассказывают о нормах потребления необходимых веществ, делятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе.

Также специалисты фиксируют факты ненадлежащего оказания услуг питания и помогают организовать проверки учебных заведений.

Российская инициатива по организации горячего питания в школах – уникальна. В большинстве стран мира нет требований по предоставлению горячей пищи ученикам, регулирование школьного питания осуществляется, преимущественно, в рекомендательном виде, родители практически не участвуют в формировании меню.