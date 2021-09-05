РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Рабочие отремонтировали уличное освещение на Трудовой улице Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие уличного освещения на Трудовой улице. Она отметила, что у дома №23 не горит уличный фонарь и из-за этого ходить в темное время суток небезопасно.

Администрация округа рассмотрела обращение и сообщает, что все необходимые работы выполнены. В частности, уличное освещение отремонтировано.

В случае неисправного освещения жители округа могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по телефону: 8(915)360-15-74.