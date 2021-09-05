РИАМО - 5 сен. Российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева отстранили до 2035 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Газета.ru.

В данный момент он уже отбывает наказание, которое должно истечь в августе 2024 года.

Аккаева лишили бронзовой медали Олимпиады 2008 года, которая прошла в Пекине.

Ранее в Федерации триатлона России (ФТР) рассказали, что подозреваемый в употреблении допинга Александр Брюханков исключен из сборной и отстранен от работы в составе президиума организации.