РИАМО - 5 сен. Ребенку-школьнику стоит соблюдать режим дня, чтобы стать более организованным, а родители должны выстроить распорядок дня, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребенка в течение дня.

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность. При этом детям следует увеличивать обычную продолжительность сна хотя бы на 1 час на время экзаменов, перед контрольными работами и при иной напряженной умственной деятельности.

У школьников, которые не досыпают 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%.

Также следует организовать рабочее пространство ребенка. Стол, за которым занимается школьник, должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева (для левши - наоборот), аналогично должно быть налажено полноценное искусственное освещение. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза.

После 19 часов у детей следует ограничить эмоциональные нагрузки (например, шумные игры, просмотр фильмов). При работе на компьютере для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических упражнений.

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребенка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Еще в течение дня нужно у школьника нужно выстроить правильное питание. От этого зависит гармоничное развитие организма ребенка.