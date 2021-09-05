РИАМО - 5 сен. Правильное питание для ребенка на этапе взросления очень важно, так как в это время у человека закладываются пищевые привычки, формирующие здоровье на долгие годы, сообщает пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.

Когда ребенок становится школьником, его телу и мозгу требуется огромное количество качественной энергии, которую не получится получить из фаст-фуда или скорого перекуса на бегу.

Чем полноценнее рацион ученика, тем легче он будет усваивать материал и восстанавливаться после нагрузок.

На завтрак школьнику нужно съедать кашу, запеканку, творожные или яичные блюда. Обязательно должен быть горячий напиток. В обед ребенку рекомендуют есть овощной салат, суп второе с рыбой или мясом.

Родителя рекомендовали избегать продуктов, которые являются источником легкоусвояемых углеводов, среди которых конфеты, шоколад, вафли и иные сладости, манная каша.

Эксперты Роспотребнадзора разработали открытые уроки для детей, посвященные основам здорового питания. Они нужны для формирования у школьников представления о принципах правильного питания и важности ответственного отношения к своему рациону, как неотъемлемому компоненту здорового образа жизни.