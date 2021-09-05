РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Видеокамеры системы «Безопасный регион» установят на подъездах одного из домов на улице Чайковского Подольска в текущем году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой установить видеокамеры системы «Безопасный регион» на подъездах дома 39/12 по улице Чайковского. Обращение рассмотрела администрация округа.

Членами рабочей группы по развитию системы «Безопасный регион», состоящей из представителей МВД, ФСБ, МЧС и администрации муниципалитета подтверждена необходимость установки видеокамер первого приоритета по данному адресу.

Работы будут выполнены в срок до 31 декабря ткущего года.