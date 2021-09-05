РИАМО - 5 сен. На территории Подмосковья и Москвы с 11:00 до 17:00 6 сентября действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Коме того, в Московской области с 03:00 до 06:00 6 сентября будет действовать «желтый» уровень опасности погоды из-за заморозков.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили на территориях Костромской, Тульской и Рязанской областей ЦФО. В Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

6 сентября в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и порывистый ветер. Температура ночью будет плюс 1-3 градуса, местами в Подмосковье ожидается до минус 2 градусов, днем – плюс 10-12 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.