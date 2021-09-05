РИАМО - 5 сен. У дома 11 в проезде Шокальского в столице водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем каршерингового авто Renault Captur не справился с управлением и врезался в 6 припаркованных машин, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла примерно в 01:20 в воскресенье.

Виновник аварии был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Материалы будут переданы в суд для принятия решения.

В пресс-службе отметили, что в Сети появились сообщения о том, что виновника ДТП не привлекли к административной ответственности. Они не соответствуют действительности.