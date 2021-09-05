РИАМО - 5 сен. За 2 месяца с помощью скрытого патрулирования на дорогах столицы выявили свыше 4 тыс. административных нарушений, сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

«Из них более 120 - это факты управления автомобилем в состоянии опьянения», - рассказал Быков в эфире «Авторадио».

По его словам, скрытый патруль также выявил 77 случаев движения по встречной полосе, более 1,5 тыс. нарушений уровня тонировки стекол, 720 случаев управления машиной с нестандартными госномерами или установленными с нарушением требований.

Быков добавил, что скрытый патруль Госавтоинспекции вышел на дороги столицы в июне этого года. В распоряжении сотрудников имеются необходимые технические средства, чтобы фиксировать факты опасного вождения, передавать информацию обычным патрулям, которые останавливают нарушителя, предупреждая возникновение аварий.

Сотрудники скрытого патруля носят штатскую одежду. Они находятся в машине без опознавательных знаков по двое, что не дает нарушителю узнать заранее о наличии патруля на дороге.

«Ежедневно в каждом административном округе города Москвы у нас осуществляется скрытое патрулирование», - отметил Быков.