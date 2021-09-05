РИАМО - 5 сен. Врачи Московского областного онкодиспансера Иван Джансыз и Раувшат Акылбеков в течение 6 часов делали сложную операцию 67-летнему мужчине с раком почки. Жизнь пациента удалось спасти, сообщается на сайте Минздрава региона об онкопомощи.

Валерий Гаушкин из Крыма к моменту операции в Подмосковье уже больше 3 месяцев боролся с онкологическим заболеванием.

«Про рак я узнал случайно, никакие особенные симптомы меня не беспокоили. Все началось с пневмонии – я лечился 2 недели, а потом терапевт направил меня на контрольные обследования, где и обнаружили рак почки», - рассказал Гаушкин.

Он отметил, что прошел в Крыму курс лечения таргетными препаратами, но улучшений не было. Врачебный консилиум решил, что пациенту нужен курс химиотерапии. Мужчину направили в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе. Только в подмосковном медучреждении есть возможность провести такую сложную операцию.

«Мы удалили пациенту левую почку, левый надпочечник, левую половину печени, сегмент правой доли печени, тело и хвост поджелудочной железы, желчный пузырь и селезенку», — перечислил заведующий онкологическим отделением абдоминальной хирургии №11 Московского областного онкодиспансера Иван Джансыз.

Он пояснил, что такой обширный объем врачебного вмешательства потребовался из-за того, что метастазы от опухоли в почке распространились на все вышеуказанные органы.

«Моя семья и я безмерно благодарны онкологам отделения №11, которые сделали свою работу на «отлично», вселили в меня уверенность в том, что все получится и подарили шанс на дальнейшую жизнь. Я буду бороться дальше и всем, кто находится в такой же ситуации, хочу пожелать никогда не опускать руки, — сказал пациент.

В Московском областном онкодиспансере ежегодно проводится более 10 операций подобной сложности, когда затрагивается больше трех органов.