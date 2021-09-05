РИАМО - 5 сен. Одинцово отметило свой 64-й день рождения, в народных гуляниях приняли участие более 15 тыс. жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году было организовано 4 площадки праздника – на Центральной площади, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, на площади дома культуры «Солнечный» и в новом парке «Раздолье». Кульминацией Дня города стал концерт известной группы «Город 312» и красочный салют.

«Сегодня наш любимый город Одинцово с размахом отметил свой 64-й день рождения. Помешать хорошему, праздничному настроению не смогли даже пасмурная погода и аномально низкая для начала сентября температура. Порядка 15 тыс. человек сегодня приняли участие в народных гуляниях, по традиции многие приходили целыми семьями», - отметил глава округа Андрей Иванов.

Он добавил, что власти муниципалитета постарались сделать программу интересной для всех возрастов: работали различные интерактивные площадки, в том числе и для самых маленьких жителей города, открылась фермерская ярмарка, проводились творческие мастер-классы, концерты, кинопоказы и спортивные состязания.

«Благодарю всех, кто сегодня вместе с нами отпраздновал День нашего замечательного города, День Одинцова», - сказал Иванов.

Руководитель муниципалитета также поблагодарил все творческие коллективы, которые приняли участие в праздничной программе, торговые организации и производителей, представивших свою продукцию на ярмарке, и правоохранителей – за обеспечение спокойствия и порядка во время гуляний.

Мюзикл и салют

Главной площадкой Дня города стала Центральная площадь. Программу на основной сцене открыли ученики школы Аллы Духовой «Todes – Одинцово» и лауреаты открытого фестиваля-конкурса детского и молодежного конкурса «Серебряный олень». Еще был показан красочный мюзикл «Волшебник изумрудного города».

Свои умения также продемонстрировали народные коллективы Одинцовского округа, участники шоу «Голос-дети» и рекордсмены книги рекордов Гиннесса - барабанщицы Little Drummer Girls. Завершилась программа на главной сцене концертом звезд российской эстрады – группы «Город 312», а ровно в 22:00 небо над Центральной площадью украсил праздничный салют.

Концертно-развлекательный праздник

На второй сцене, Молодежной, программу открыли детские мастер-классы по хип-хопу и зумбе, а еще прошла тренировка по самбо. Далее на сцене прошли концертно-развлекательный праздник от юных талантов округа и показ фильмов-победителей фестиваля «Магия кино».

На протяжении всего дня в центре города работали интерактивные площадки и активности, в том числе выставка военно-исторических клубов, киберфутбол, VR-экскурсии, гоночные тренажеры, соревнования по современным уличным танцам, интерактивные площадки волонтерских организаций и поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ярмарка российских производителей

По соседству с интерактивными площадками разместилась ярмарка - в ней приняли участие более 20 фермеров и крафтовых производителей из Одинцовского округа, Подмосковья и других регионов России. Например, гости праздника могли попробовать редкие сорта сыра от отечественных фермеров, медвежатину, греческий гирос и другие блюда.

Мастер-классы

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха программу Дня города открыла фитнес-зарядка и спортивный мастер-класс по боксу. Также в парке прошли показательные выступления по самбо и акробатике, а ближе к вечеру – концерт джазового оркестра под управлением Андрея Балина. Для детей на протяжении всего дня был организован кулинарный мастер-класс от компании «Чистая линия».

В парке «Раздолье» для гостей подготовили творческие мастер-классы, ярмарку изделий ручной работы одинцовских мастериц, старинные подвижные игры на поляне, пневматический тир от «Армии России» и детскую дискотеку. На площадке у ДК «Солнечный» праздничное настроение создавали духовой оркестр «Подмосковные вечера» и творческие коллективы дома культуры.