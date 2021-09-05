РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 6 сентября сразится с командой «Спартак» на столичном льду, сообщается на сайте подольского клуба.

Подмосковный клуб продолжает первое гостевое турне в чемпионате КХЛ. Оно состоит из трех матчей – после победы в Нижнем Новгороде и ничьей в основное время в Сочи в копилке «Витязя» 3 очка. У красно-белых – 4 очка. Они идут без потерь, в их активе две победы над «Адмиралом и «Амуром».

Московская команда во главе с новым тренером Борисом Мироновым показала себя агрессивным соперником в недавних баталиях с «Витязем» на предсезонке. Преимущество спартаковцев в первой встрече с «Витязем» в «Лужниках» в итоге отразилось на табло ощутимо – 6:1.

Однако в повторной встрече в «Мегаспорте» на Кубке мэра при практически равной игре москвичи победили с минимальной разницей – 2:1.

«Витязи» прилетели в Москву из Сочи сразу после игры, и в воскресенье проведут вечернюю тренировку на стадионе «Мегаспорт».