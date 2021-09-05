РИАМО - 5 сен. В районе дома 8 по Кутузовскому проспекту в столице столкнулись две машины, на месте аварии образовалась пробка, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На месте ДТП сейчас работают оперативные службы Москвы.

На дороге заняты левые полосы в сторону центра и области. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по направлению в центр города образовалась пробка длиной более 1 км, по направлению в область – около 600 м.