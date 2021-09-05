РИАМО - 5 сен. Подмосковные спортсмены в составе сборной России стали серебряными призерами Паралимпиады по волейболу сидя, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За золотые награды турнира сборная Паралимпийского комитета России сражалась с командой Ирана.

В составе российской национальной сборной выступали два подмосковных спортсмена: Александр Байчик и Сергей Поздеев. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу сборной Ирана – действующих чемпионов мира.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что сборная России по волейболу сидя провела свой первый финал на турнире мирового уровня.

«Наши спортсмены достойно смотрелись на фоне действующих чемпионов мира. Иран – сильнейшая команда, играющая практически безупречно. Серебряные награды Паралимпиады по волейболу сидя – историческое достижение для нашей страны», — сказал Терюшков.