РИАМО - 5 сен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штаммов Covid-19 может быть бесконечно много, поэтому стоит прививаться, сообщает Nation News.

Специалисты продолжают отслеживать появление новых опасных мутаций возбудителя вируса. Защититься от них поможет массовая вакцинация.

Полный курс вакцинации от коронавируса в РФ прошли более 38 млн человек, хотя бы 1 укол получили свыше 45 млн человек.

Власти страны рассчитывают, что коллективного иммунитета получится добиться осенью 2021 года.

В России за сутки зарегистрировали 18 780 новых случаев Covid-19, скончались 796 человек, побороть болезнь смогли 18 737 человек.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 6 993 954 случая коронавируса, умерло 186 407 пациентов, выздоровели 6 255 475 человек.

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