РИАМО - 5 сен. В Подмосковье и Москве до 20:00 воскресенья продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предстоящей ночью в Подмосковье прогнозируются заморозки, а температура днем в Москве не превысит плюс 10 градусов.

В столице 6 сентября может стать самым холодным днем на предстоящей неделе.

А в конце следующей недели тепло вернется в Московский регион, в пятницу ожидается до плюс 20 градусов.