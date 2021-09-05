РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Психолог рассказала школьникам Подольска о правилах безопасности на улице и в общественном транспорте, сообщается в группе «Психологический центр «Юность», Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, педагог-психолог Лариса Зайцева с учениками пятых классов школы №12 обсудили данную тему и поговорили про их безопасность.

Ребята вспомнили правила поведения на улице и в транспорте, поговорили о том, как действовать в нестандартных ситуациях, в каких случаях необходимо обращаться за помощью к взрослым.

Еще детям напомнили, что жизнь и здоровье являются главными ценностями.