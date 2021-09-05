РИАМО - 5 сен. На спортивной площадке в Солнечногорске 10-летний мальчик получил травму после падения, он госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Ведомство организовало проверку по факту инцидента, ее поручили Солнечногорской городской прокуратуре.
Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего, оценят полноту действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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