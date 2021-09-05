РИАМО - 5 сен. Заведующий хирургическим отделением Волоколамской центральной районной больницы, врач-онколог Андрей Лысенко первыми симптомами онкологии у человека могу быть резкая потеря веса, постоянная тошнота, черный кал и беспричинная слабость. При этих симптомах следует скорее идти к медикам, сообщается на официальном портале Минздрава Подмосковья об онкологической помощи.

«Помимо явных признаков есть скрытые симптомы болезни, когда вас ничто не беспокоит – именно такое течение болезни опасно. Когда онкологическое заболевание начинает проявлять себя, то речь идет, к сожалению, уже не о первой и не о второй стадиях», — сказал Лысенко.

Он отметил, что чаще всего в такие моменты подозревают уже запущенный случай. Он напомнил, что необходимо внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медицинские осмотры.

Жители региона могут записаться на прием к терапевту в поликлинику по месту жительства и пройти все необходимые обследования.

В случае возникновения подозрений на онкологическое заболевание терапевт направит пациента к онкологу. Большинство опухолей, обнаруженных на ранней стадии, излечимы в 90% случаев.

Лысенко добавляет, что не стоит ждать явных проявлений болезни, необходимо регулярно проходить осмотры и диспансеризацию.

«Среди тех, кто экстренно поступает к нам в отделение, часто выявляют злокачественные новообразования толстой кишки, которые могут проявляться как кишечная непроходимость. К сожалению, все это указывает на то, что уже стадия рака кишки запущенная. На первых стадиях это онкологическое заболевание может быть успешно вылечено», — подчеркнул доктор.