РИАМО - 5 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 2 рейса, 1 отменен. В Домодедове 17 рейсов задержаны, 7 отменены. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, 1 отменен.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили 4 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.