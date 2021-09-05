РИАМО - 5 сен. В Подмосковье подвели итоги марафона здоровых перекусов «Завтрак в школу», о своих способах приучить детей питаться правильно рассказали звездные родители и спортсмены, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю до 1 сентября был объявлен марафон полезных перекусов для подготовки к началу учебы в школе.

Немногие из родителей заранее планируют меню здоровых перекусов для детей в школу. Поэтому были собраны идеи здоровых «вторых завтраков».

«В качестве здорового перекуса хорошо использовать овощи, фрукты и соки. Также подойдет творожок или йогурт и орешки, если на них нет аллергии», — сказала фигуристка, призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, мама троих детей Ирина Слуцкая.

Она часто готовит еду вместе с детьми и приучает их к правильному питанию. Этот лайфхак подойдет и для создания полезных перекусов. Так, вместе с ребенком можно решить, что ему хотелось бы взять с собой в школу, купить продукты и приготовить. Так больше шансов, что он не забудет про перекус и съест его с удовольствием.

По мнению телеведущей канала «Россия 1» Ирины Россиус, отличный вариант для школьника – сэндвич с курицей и свежими овощами или рулет из лаваша с семгой и огурцом. В ланч-бокс еще можно положить очищенные вареные яйца и авокадо, киш или запеченную куриную грудку. Главное – никакого майонеза, кетчупа или сосисок.

Не стоит давать ребенку шоколад, вафли, газировку и пакетированные соки. В качестве напитка лучше всего подойдет зеленый чай, морс собственного приготовления – без сахара, негазированная вода. Не забывайте про орехи, сухофрукты, яблоки и бананы.

Шеф-повар Bosco Cafe Давиде Корсо рассказал, что обычно дети в Италии обычно берут с собой в школу.

«Традиционно – мирендино (бисквит со сладкой пропиткой) или кротстату с абрикосами (открытый пирог из песочного теста). Еще бутерброды с прошутто и мягким сыром. И пакетированный сок – яблочный или апельсиновый», — сказал он.