РИАМО - 5 сен. В следующем году пассажиры смогут пересаживаться между станцией Окружная первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией Московского центрального кольца по переходу, возведенному по принципу «сухие ноги». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На сегодняшний день пассажиры данных станций идут по улице, чтобы сделать пересадку.

Пешеходный переход между станциями готов на 70%.

«Одна из главных задач, которую перед нами поставил мэр Москвы при реализации проекта МЦК, — это создать не отдельно существующую артерию, а интегрировать ее в городскую транспортную систему. Для создания удобных пересадок между кольцом и радиальными ж/д линиями вместе с нашими коллегами из РЖД мы провели гигантскую работу», — отметил заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что для создания пересадок возвели новые и перенесли к МЦК существующие станции железной дороги, как, например, Окружная.

По его словам, в городе интегрировали 9 из 10 направлений железной дороги. В 2022 году власти столицы планируют завершить соединение со всеми линиями.

ТПУ «Окружная» включает в себя станции МЦК, МЦД-1 и метрополитена. Он находится на границе 4-х столичных районов: Отрадное, Марфино, Бескудниковский и Тимирязевский.

Кроме того, для пассажиров в ближайшее время откроется дополнительный вестибюль на Люблинско-Дмитровской линии метро, а еще подземный переход. В итоге на ТПУ «Окружная» пересадки станут комфортнее для 150 тыс. пассажиров в день.

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