РИАМО - 5 сен. В парках и природных территориях столицы живут полезные насекомые, которые борются с вредителями, среди них божья коровка, златоглазка и ктырь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одни из самых полезных насекомых - это божьи коровки, которые истребляют вредоносную тлю, щитовок, пилильщиков, листоблошек и клещей. Кроме того, златоглазка из семейства сетчатокрылых питается листоблошками и гусеницами, которые поедают листья растений.

Пользу также приносят мухи - журчалка и ктырь. Первую называют «мухой-цветочницей», потому что опыляет растения. Вторая - «муха-разбойница» - способна прокусить даже толстый панцирь насекомого-вредителя.

За состоянием зеленых территорий в столице следят энтомологи ГБУ «Автомобильные дороги» проводят обследования зеленых территорий. Минувшим летом они обследовали порядка 200 объектов.