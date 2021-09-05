РИАМО - 5 сен. Предстоящей ночью в Подмосковье прогнозируются заморозки, а температура днем в Москве не превысит плюс 10 градусов, таким образом, в столице 6 сентября станет самым холодным на предстоящей неделе. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник Центральная Россия останется в тыловой части североатлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции полярного холода с температурным фоном на 6-7 градусов ниже среднесуточной климатической нормы», — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что столбики термометров предстоящей ночью могут опуститься до 0 градусов.

В столице в ночь на 6 сентября температура понизится до плюс 2-4 градусов, а днем - до плюс 8-10 градусов.

«Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на 2 градуса холоднее, чем есть на самом деле», - пояснил Тишковец.

Он подчеркнул, что такие температурные показатели в городе характерны для 11 октября, то есть погода отправляет москвичей в «климатическое будущее более чем на месяц вперед».

По словам Тишковца, последний раз в мегаполисе так холодно в текущем году было в конце апреля.

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