РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 сен. Порядка 1,5 тыс. человек приняли участие в Космическом марафоне в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель главы администрации Илья Конышев.

В подмосковном Королеве в 44 раз прошел Космический марафон. Забег проводится в городе с 1977 года. С первых забегов старты посвящались памяти главного конструктора Сергея Королева. На забег приезжают спортсмены со всей России и из других стран.

«В этом году из-за пандемии к нам не смогли приехать участники из других стран. Тем не менее с каждым годом бегунов становится все больше, в этом году около 1,5 тыс. спортсменов и любителей бега приехали в Королев попробовать свои силы», — сказал Конышев.

Участников совервнований приветствовал летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Кононенко.

Взрослые пробежали дистанции от 5 до 42,2 км, дети от 5 до 16 лет покоряли расстояния от 400 метров до 10 километров. Даже малыши от 6 месяцев пробежали свои дистанции без фиксации времени.

Гостей марафона и участников угощали кашей на полевой кухне, все бегуны получили бананы и воду, а желающие могли сделать гравировку на своих медалях.