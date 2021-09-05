РИАМО - 5 сен. В конце предстоящей недели тепло вернется в Московский регион, в пятницу ожидается до плюс 20 градусов, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу ночью будет плюс 8 - плюс 13, дневная температура составит плюс 15 - плюс 20 градусов. Можно сказать, что в конце первой декады в столичный регион вернется погода, свойственная этим числам сентября», — сказала Позднякова.

По ее словам, 6 сентября температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ночью в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов, по области местами заморозки до минус 2 градусов. Днем в столице — плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье плюс 9 - плюс 14. Возможны кратковременные осадки.

«В последующие дни в ночные часы у нас погода без осадков. Днем сохранится местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха станет постепенно повышаться», — отметила Позднякова.

В среду температура в ночные часы составит плюс 6 - плюс 8 в Москве, по области будет не ниже плюс 3 градусов. Дневная температура в столице составит плюс 15 - плюс 17, сохранился западный ветер.

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