РИАМО - 5 сен. 10 сентября в Московском регионе может наступить бабье лето или, по крайней мере, его эпизод, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«То, что к нам придет 10 числа, уже можно сказать, что у нас будет какой-то эпизод бабьего лета. Насколько длительным он будет - непонятно. Температура воздуха будет даже чуть выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

По ее словам, этот эпизод бабьего лета выпадает практически на середину сентября, что соответствует календарному периоду бабьего лета в регионе.

Всплеск тепла наступит после довольно прохладной погоды, которая наблюдаеется в последние дни. Синоптик также отметила, что этот эпизод бабьего лета не закончится за один день.

В воскресенье в Московском регионе ожидается дождь и до плюс 15 градусов.

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