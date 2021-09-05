РИАМО - 5 сен. В ночь на 6 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки, местами температура опуститься до минус 2 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается самая низкая температура на следующей неделе. В Москве будет плюс 5-7 градусов, в Подмосковье местами заморозки до минус 2 градусов.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредил жителей региона о заморозках.

Автолюбителям и пешеходам следует быть аккуратными на дорогах и около них. Водителям следует уделить особое внимание переездам эстакад, мостов и путепроводов из-за образования наледи.

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